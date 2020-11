Vollzug beim Verkauf des Gebäudes „Tor zur Pfalz“ in der Maximilianstraße 8 vom Land an die Stadt: Das im Sommer beschlossene Geschäft (wir berichteten) ist nach Mitteilung der Beteiligten für 1,4 Millionen Euro über die Bühne gegangen. Jetzt könne die Einrichtung einer Medienwerkstatt und eines Wohnheims beginnen.

Der Verkaufspreis sei der gutachterlich ermittelte Verkehrswert, informieren Stadt und Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Stadt wird den früheren Hotelbereich in den Obergeschossen an das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer für die Unterbringung von Pflegeschülerinnen und -schülern vermieten. Im Erdgeschoss plant die LMK Medienanstalt Rheinland-Pfalz, die landesweit für die Privatsender und Bürgermedien zuständig ist, einen „Maker-Space“ mit Mitmach-Projekten für Interessierte. Auch der Offene Kanal Speyer wird dort einziehen.

„Ich freue mich sehr, dass die Stadt Speyer das Tor zur Pfalz mit seiner exponierten und attraktiven Innenstadtlage erwerben konnte“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. „Das Nutzungskonzept ist durchdacht und bietet einen echten Mehrwert für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger.“ Es gehe um „wichtige Gemeinwohlaufgaben wie die Unterbringung des pflegerischen Nachwuchses und die bürgernahe Vermittlung von Medienkompetenz“, so die stellvertretende LBB-Geschäftsführerin Petra Wriedt. Ihr Betrieb hatte das ehemalige Gesundheitsamt bis 2011 für 2,3 Millionen Euro umgebaut, um ein Konzept mit Hotellerie und Gastronomie zu ermöglichen, das 2015 scheiterte. Die Speyerer CDU hätte gerne auch danach wieder eine Nutzung der prominent gelegenen Innenstadt-Immobilie für den Weinverkauf gesehen. Das Gebäude mit mehr als 800 Quadratmeter Nutzfläche stammt aus der Zeit um 1800 und ist denkmalgeschützt.

Kleinere Bauarbeiten

Jetzt wird die Nutzung für die neuen Zwecke vorbereitet. Der frühere Hotelbereich mit 19 Zimmern und zwei Apartments, der von 2015 bis 2018 auch für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt worden war, wird laut Mitteilung aktuell ertüchtigt und um einen neuen Boden ergänzt. „Wir freuen uns sehr, dass wir angehenden Pflegekräften dort voraussichtlich ab Januar 2021 eine ansprechend gestaltete Wohnmöglichkeit zu einem erschwinglichen Preis anbieten können“, sagt Jonas Sewing, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer. Es würden vor allem Ein-, auf Wunsch aber auch Mehrbettzimmer vermietet.

Im Erdgeschoss warten rund 180 Quadratmeter des ehemaligen Restaurants und 67 Quadratmeter frühere Ladenfläche auf ihre neue, laut Ankündigung multifunktionale Nutzung als kreativer Lernort, Studio sowie Standort der Stadt- und Kreisbildstelle. „Hier entsteht etwas in Rheinland-Pfalz bisher Einzigartiges“, so Marc Jan Eumann, Direktor der LMK Medienanstalt. Am bisherigen Standort des OK Speyer in der Neufferstraße herrsche Aufbruchstimmung: „Die ersten Umzugskisten stehen schon bereit“, wird Vorsitzender Wolfgang Schuch zitiert. Wann der Umzug in Jahr 2021 sein wird, sei offen, weil noch vorbereitende Arbeiten ausstünden.