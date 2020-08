Der Haushalts- und Finanzausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hat am Mittwoch dem Verkauf der als „Tor zur Pfalz“ bekannten Immobilie an die Stadt Speyer zugestimmt. Das teilten das Land und die Stadt mit, die das denkmalgeschützte Gebäude in der Maximilianstraße 8 zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert von 1,4 Million Euro erwirbt. Laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) steht der Notartermin kurz bevor. Für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Landes ist ab 1 Million Euro die Zustimmung des Landtags erforderlich. Das etwa um 1800 errichtete, dreigeschossige Gebäude beherbergte lange das Gesundheitsamt und war von 2011 bis 2015 als Hotel- und Gastronomiebetrieb verpachtet. Die Stadt will künftig die Obergeschosse an die Diakonissen für die Unterbringung von Pflegeschülern vermieten. Im Erdgeschoss plant die LMK Medienanstalt Rheinland-Pfalz einen „MakerSpace“ mit Mitmach-Projekten (wir berichteten). Auch der Offene Kanal Speyer soll dort einziehen. „Bei einem offiziellen Übergabetermin im Herbst wollen die Beteiligten das Nutzungskonzept im Detail vorstellen“, wird mitgeteilt. Landtagsmitglied Michael Wagner (CDU) kommentierte in einer Pressemitteilung: „Auch wenn sich die Speyerer CDU im Erdgeschoss des erworbenen Anwesens weiterhin eine Nutzung gewünscht hätte, die dem Namen ,Tor zur Pfalz’ gerecht würde, bin ich mir sicher, dass der Erwerb des Gebäudes eine gute Entscheidung für Speyer ist.“