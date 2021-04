Seit Donnerstag ist Musikfest der 100-jährigen Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer, anders als sonst, mit weniger erlaubten Gästen, den bekannten Sicherheitsbestimmungen und einem veränderten Programm für kleine Besetzungen im Eröffnungs- und Schlusskonzert. Aber, das ist das Tolle, es gibt doch so etwas wie Festivalstimmung und die Freude am unmittelbaren Erleben von großartiger Musik ist immens.

Jeden Abend andere Musik live zu hören, ein Konzert auf das andere folgen zu lassen, das war in den vergangenen Wochen schier unmöglich. Alle Musikfestspiele der ersten Jahreshälfte wurde im Prinzip abgesagt – und auch sonst gab es ab Mitte März bis weit in den Mai keine Konzerte oder wie auch immer geartete Veranstaltungen mit Musik vor Publikum mehr. Allmählich werden wieder Konzerte angeboten – und in Sachen Festivals wird es in den kommenden Wochen etwa in Salzburg oder Luzern, auch zwischen den Meeren in Schleswig-Holstein, zumindest reduzierte Live-Programme geben.

Speyer und Ravenna

Es ist eine aparte Fügung, dass ausgerechnet Speyer und einige Tage zuvor die italienische Partnerstadt Ravenna Vorreiter beim Einstieg in die Festival-Welt nach dem Lockdown sind. Und es ist natürlich sehr zu hoffen, dass ohne eine zweite Corona-Welle die Neubelebung des Musikbetriebs weitergehen kann.

Seit Donnerstag ist also nun Musikfest der 100-jährigen Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer, anders als sonst, mit weniger erlaubten Gästen, den bekannten Sicherheitsbestimmungen und einem veränderten Programm für kleine Besetzungen im Eröffnungs- und Schlusskonzert. Aber, das ist das Tolle, es gibt doch so etwas wie Festivalstimmung und die Freude am unmittelbaren Erleben von großartiger Musik ist immens.

Das war am Mittwoch in der Gedächtniskirche so – und auch am Donnerstag bei der ersten Serenade in der Dreifaltigkeitskirche. Es gehört ja zu den reizvollen Aspekten des Musikfestes, dass das Orchester in kleinen Gruppen dabei auch Kammermusik macht.

Wichtige Interaktion

Zwei Werke des Ungarn Ernst von Dohnányi, Vater des Widerstandkämpfers Hans von Dohnányi und Großvater des Dirigenten Christoph von Dohnányi und des Politikers Klaus von Dohnányi, standen auf dem Programm: das Klavierquartett fis- moll und das Sextett op. 37, bei dem neben Klavier, Violine, Viola und Cello auch Klarinette und Horn mitspielen.

Es sind ästhetisch aus dem 19. Jahrhundert kommende Stücke, die aber voll von reizvollen Einfällen und leidenschaftlichem Ausdruck sind.

Gerade weil es eine so sinnliche und emotionale Musik ist, braucht sie für ihre volle Wirkung die unmittelbare Erfahrung. Und die boten die Pianistin Sofja Gülbadamova und die Orchestermitglieder Daniel Kroh, Violine, Karoline Markert, Viola, Florian Barak, Cello, Julius Kircher, Klarinette, und Andreas Becker, Horn, in Speyer aufs Schönste. Bei Kammermusik ist ja die Interaktion essenziell, zwischen den Musikern – und zwischen den Ausführenden und den Zuhörern.

Unbändige Spielfreude

Diese war an diesem Abend von wacher Aufmerksamkeit und freudiger Teilnahme bestimmt. Das Ensemble glänzte dabei durch seine Meisterschaft und seine unbändige Spielfreude, die denn auch beiden Stücken nichts schuldig blieb.

Mit starken sieben Veranstaltungen geht das Musikfest Speyer am Wochenende in die Endrunde, dabei wird auch Beethoven gespielt, dem eigentlich das ganze Fest gewidmet gewesen war. Das ging nun nicht.

Aber dafür werden die Glücklichen, die Karten haben, sich auf einige sehr angenehme und mitreißende Entdeckungen freuen können – besonders in den zwei Abschlusskonzerten.