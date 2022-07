Der ehrenamtliche Einsatz von Dennis Peterhans für den Brezelfestumzug soll sich am Sonntag auszahlen. Narin Ugrasaner hat den 44-Jährigen für die Rubrik „Die stillen Helden“ befragt.

Herr Peterhans, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich habe bisher insgesamt neun Brezelfestumzüge gemeinsam mit Mike Oehlmann organisiert. Nunmehr ist dies mein zehnter Brezelfestumzug und mein erster Umzug in der Funktion als Vorsitzender des Festzugausschusses, da sich Herr Oehlmann als bisheriger Vorsitzender aufgrund seiner Stadtratsarbeit in die zweite Reihe zurückzieht. Ich möchte ihm an dieser Stelle ganz besonders für seine hervorragende Arbeit und die weitere Unterstützung bedanken. Den diesjährigen Umzug stemmen wir zu dritt: Benjamin Begner, Mike Oehlmann und meine Person. Zukünftig werden Herr Begner, der sich bereits super eingearbeitet hat, und ich den Umzug organisieren. Mit der Organisation starten wir meistens im Oktober des Vorjahres. Je nachdem, wie wir den Umzug gestalten möchten, kontaktieren wir gezielt 150 Vereine und Gruppen der Vorjahre. Am finalen Tag unterstützen uns zudem zahlreiche Helferinnen und Helfer. Sie sind dann Zug- oder Festwagenbegleiter und koordinieren den Ablauf.

Was ist das Schwierigste daran?

Schwierig ist eigentlich nur das Zeitmanagement, da die ehrenamtliche Arbeit natürlich neben der hauptberuflichen Arbeit als Rechtsanwalt organisiert werden muss.

Was war ein kurioses Erlebnis?

Von kuriosen Erlebnissen kann ich eigentlich nicht berichten, vielmehr von dem tollen Gefühl, wenn man zum Abschluss der Arbeit vor dem eigentlichen Festzug herläuft und in die begeisterten Gesichter der Zuschauer sieht. Dies ist immer wieder ein Erlebnis und entschädigt einen für so manche aufgebrachte Stunde.

Warum machen Sie die Arbeit gerne?

In erster Linie, weil es einen riesigen Spaß macht und im Ergebnis so vielen Menschen Freude bereitet.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Sie wissen das durchaus zu schätzen, was den Reaktionen der begeisterten Zuschauer zu entnehmen ist. Auch innerhalb des Verkehrsvereins erfahre ich große Wertschätzung, da der gesamte Vorstand professionell und freundschaftlich zusammenarbeitet.

Würden Sie gerne eine Tag mit Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Es gibt, glaube ich, nur einen Tag, an dem ich mit dem Vorsitzenden tauschen wollte: Wenn er beim Brezelfestumzug auf dem Brezelmobil steht, den Umzug von oben sieht und Brezeln werfen darf.

Was macht Ihre Aufgabe besonders?

Besonders bei dieser Aufgabe ist, so viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Orten an einem Tag für ein Event zusammenzubringen, um anderen einen schönen Festumzug zu bieten.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern geben?

Mein Tipp für Anfänger wäre, erst einmal in das Ehrenamt hineinzuschnuppern und sich dann für eine Aufgabe zu entscheiden, die einem liegt und vor allem auch Freude bereitet, da die Aufgaben ja in der Freizeit bewältigt werden. Ein ganz besonderer Tipp: Nicht gleich verzagen, wenn mal etwas nicht klappt – was immer mal wieder vorkommt.

Zur Person

Dennis Peterhans, 44, ist Rechtsanwalt und seit zwölf Jahren ehrenamtlich im Verkehrsverein Speyer tätig. Seit diesem Jahr ist er Vorsitzender des Festzugausschusses.