Der 66-jährige Michael Ohlmann ist fast täglich in Diensten des Rockmusikvereins (RMV) in der Halle 101 unterwegs. Reparaturen, Erneuerungen, Verschönerungen – Hand anlegen, das ist sein Ding. Die Arbeit im Team macht ihm Spaß. Narin Ugrasaner unterhielt sich mit Ohlmann.

Herr Ohlmann, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich bin Hausmeister beim RMV und führe kleinere Reparaturen durch. Ich übernehme also technische und handwerkliche Aufgaben. Das können Dichtungen sein, die gewechselt werden müssen, oder die Beleuchtungsanlage. Ich bin also Allrounder und fast täglich hier. Aktuell arbeite ich vor unserer Jubiläumsfeier am Wochenende daran, den Hof mit dem Dampfstrahler zu reinigen.

Was ist das Schwierigste daran?

Wenn ich mal nicht weiter weiß, dann frage ich nach. Aber ein weiterer Allrounder, also eine Person, die mich unterstützt, wäre nicht schlecht.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Ich freue mich immer auf das „Woinachtsfeschd“ mit Fine R.I.P. in der Halle 101 – das finde ich toll, da ist gut Action. Außerdem mag ich Musik. Ich war früher Gitarrist und bin gerne hinter den Kulissen dabei. Ich helfe den Bands gelegentlich beim Aufbau. Das macht mir Spaß.

Warum machen Sie es gerne?

Es ist toll, dass wir einen Ort für Veranstaltungen haben. Es müssen ja nicht nur Konzerte sein. Ich freue mich, wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann. Nach der Pandemie mussten wir Arbeit aufholen. Da ist es schön, wenn die Dinge, die eine Reparatur benötigen, funktionieren.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auf jeden Fall. Wir arbeiten als Team und haben bisher immer gemeinsam Lösungen gefunden. Ich freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und kann mich mit meinen Ideen und meinem Fachwissen einbringen.

Würden Sie gerne einmal einen Tag mir Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Nein – ich bin ich froh, dass ich mich nicht um große, organisatorische Dinge kümmern muss. Außerdem kenne ich mich darin nicht wirklich aus, unser Vorstand macht das sehr gut. Ich bin eher praktisch veranlagt.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Mir gefällt die Abwechslung, dass ich mich überall einbringen kann, auch mit meinen Ideen. Es kommt immer etwas Neues dazu.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Wichtig sind neben dem handwerklichen und technischen Fachwissen vor allem Teamarbeit, Geduld und Flexibilität. Man muss anpacken können und verschiedene Lösungen finden.

Zur Person

Michael Ohlmann, 66, Rentner, einst von Beruf Dreher, Informationselektroniker und Elektrofachkraft. Er ist seit über zehn Jahren Mitglied im RMV und seit April als Hausmeister ehrenamtlich tätig. In seiner Freizeit mag er Musik und verbringt gerne Zeit mit seiner Familie.