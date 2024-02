In wenigen Tagen will in der Rheintorstraße das asiatische Restaurant „Tokymon“ in Nachfolge des zum Jahreswechsel geschlossenen „Il Rustico“ an den Start gehen.

Der genaue Termin stehe noch nicht fest, weil die Lieferung von Mobiliar ausstehe, heißt es auf Anfrage beim Betreiber, der aus der Umgebung von Frankfurt/Main stammenden Familie Li mit vietnamesischen Wurzeln. Möglicherweise könnten aber schon ab kommende Woche Sushi und weitere Speisen mit vietnamesischer und japanischer Note angeboten werden. Zuletzt liefen Renovierungsarbeiten in dem Gebäude. Um die zehn Mitarbeiter werde das neue Lokal haben.

Tokymon geht mit dem Untertitel „Sushi & Asian Cuisine“ an den Start und knüpft an das Konzept und Erscheinungsbild zweier Lokale in Altenstadt und Bad Nauheim in Hessen an. Die Besonderheit des „Il Rustico“-Standorts, das angegliederte „Hotel 1735“ mit 14 Doppel- und sieben Einzelzimmern auf zwei Etagen, ist bereits in die Verantwortung der neuen Betreiber übergegangen. Im „Il Rustico“ war bis 2023 italienische Küche angeboten worden. Der Inhaber hatte seinen Abschied nach achteinhalb Jahren bedauert, sich zu den Gründen jedoch nicht näher geäußert. Gastronomie wird an dem Standort schon länger betrieben: einst als Lokal „Zum Schiff“, später längere Zeit als Inklusionsbetrieb mit beeinträchtigten Mitarbeitern bis ins Jahr 2013.