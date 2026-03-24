Der neue Speyerer Jugendstadtrat startet mit neuem Vorstand, engagiert und hat einige Ideen. Was ist den Jugendvertretern besonders wichtig?

„Wir hatten bereits die erste Sitzung und haben Aufgaben verteilt.“ Rebeca de Souza Batista kennt die Arbeit im Vorstand des Jugendstadtrats schon aus den vergangenen beiden Jahren – damals war sie Stellvertreterin der Vorsitzenden Karina Wicke, jetzt ist die 17-Jährige zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Auch Christian Häuser und Isabel Breitling sind schon „alte Hasen“ im Jugendgremium, jetzt aber neu in den Vorstand aufgerückt. „Man fühlt sich verantwortlicher“, erzählt Häuser.

Ideen haben die Jugendstadträte einige. Bei einem ersten gemeinsamen Gedankenaustausch kam eine ganze Menge zusammen. Ein großes Anliegen der Jugendlichen: Die Fahrradwege in der Stadt verbessern. Die sind mitunter „ausbaufähig und teilweise seltsam aufgebaut“, verdeutlicht die Vorsitzende de Souza Batista. „Teilweise gibt es auch gar keine Fahrradwege“, ergänzt Breitling. Dabei sei die Infrastruktur gerade für Schüler enorm wichtig, da viele ihre Drahtesel regelmäßig für den Weg von und zur Schule nutzten. Das Fahrradwegenetz sollte genauso verbessert werden wie die Beleuchtung auf den Wegen, finden die Jugendstadträte.

Zuletzt geriet ein anderes Thema in die Schlagzeilen, das der Jugendstadtrat ebenfalls auf dem Schirm hat: die Toilettensituation an den Speyerer Schulen. Schüler des Hans-Purrmann-Gymnasiums (HPG) hatten auf den Zustand der Schul-WCs aufmerksam gemacht und mit einem Spendenlauf Geld dafür gesammelt. „In der Schule verbringen wir fast jeden Tag. Solche Sachen müssen angesprochen werden“, betont de Souza Batista. Die Stadt hat angekündigt, noch in diesem Jahr 100.000 Euro für die Schultoiletten-Sanierung am HPG zu investieren. Die Toilettensituation an den Speyerer Schulen zu verbessern sei sehr wichtig, sagen die Jugendstadträte. Da gelte es auch, weiterhin nachzubohren.

„Wir wollen uns für Jugendliche einsetzen“, erklärt die Vorsitzende das Rollenverständnis des Jugendgremiums. Sie seien beispielsweise stolz, die Einrichtung der Jugendcafés Süd und Nord zu begleiten, ergänzt Isabel Breitling. „Wir sind Sprachrohr für Jugendliche einerseits und Eventmanager andererseits“, sagt Christian Häuser. Eine Aufgabe sei es, Events und Veranstaltungen anzubieten, bei denen Jugendliche für kleines Geld mitmachen können: Lasertag oder Filmabende kämen gut an. Dafür sei das „Fifty’s“, der Jugendtreff bei der Walderholung, gut geeignet. Gerade die Zusammenarbeit mit der Filmklappe, bei der ein ausgewählter Film für zwei Euro Eintritt gezeigt wird, sei „etwas Tolles, das wir weiterführen werden“, bekräftigt die Vorsitzende.

Solche Veranstaltungen müssten gemeinsam organisiert und auf die Beine gestellt werden. „Wir kommen gut miteinander aus. Jeder will sich bestmöglich beteiligen“, sagt Häuser über das Arbeitsklima im Jugendstadtrat. Das liegt wohl auch daran, dass die Jugendlichen verschiedene Ziele einen. Bereits mit 16 Jahren wählen zu dürfen, ist eines davon. Zur zurückliegenden Landtagswahl klappte das freilich noch nicht, für die kommende sei es aber wünschenswert. Die drei Vorstände sind selbst nach der bisherigen Regel noch nicht wahlberechtigt. „Ein 16-Jähriger kann eine Ausbildung beginnen, aber nicht politisch mitentscheiden“, kritisiert Häuser. Auf ihrem Instagram-Account wollen die jungen Ehrenamtler mit kurzen Beiträgen auf ihre Anliegen aufmerksam machen. „Jugendliche mehr für Politik zu interessieren“ ist laut Breitling ein weiterer Aspekt in der Rolle der Jugendstadträte. Ziel sei es, dass jeder Jugendliche sich selbst eine Meinung bilden könne.

Der Austausch mit Stadtpolitik und Verwaltung funktioniere insgesamt gut. „Es gab schon Anfragen, verschiedene Projekte bei uns vorzustellen“, erzählt die Jugendstadtrat-Vorsitzende. Nach den Osterferien werde beispielsweise das städtische Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement vorbeischauen. „Ich denke, Speyer steht für Jugendliche gut da“, findet Rebeca de Souza Batista. Es gebe viele Möglichkeiten, „nur bei Partys hinken wir hinterher“, ergänzt Häuser, betont aber auch: „Wenn Jugendliche ein Anliegen haben, können sie sich an uns wenden und wir schauen uns das an.“