Die Stadt Speyer in Zusammenarbeit mit der Amnesty-Gruppe Speyer beteiligen sich 2024 zum zweiten Mal an der Aktion „Cities for life“. Sie wollen an einem stadtbekannten Gebäude ein Zeichen setzen.

Anlässlich eines Aktionstags der Gemeinschaft Sant’Egidio wird laut Amnesty-Ankündigung am Samstag, 30. November, 18 bis 20 Uhr, die Alte Münze besonders beleuchtet. Mit der vom Weihnachtsmarkt aus gut sichtbaren Aktion soll ein Zeichen gegen die Todesstrafe gesetzt werden, sagt Gruppensprecherin Veronika Ziegler.

„In Europa wird diese unmenschliche und gesellschaftszerstörende Strafe bis auf den Staat Belarus nicht mehr angewendet. Doch leider gab es im letzten Jahr weltweit mehr Hinrichtungen als im Jahr zuvor“, so Ziegler. Der Kampf dagegen sei „leider immer noch nicht überflüssig, sondern notwendiger denn je“.