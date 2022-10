Am 13. September wird die 22-jährige Jina Mahsa Amini in der iranischen Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei festgenommen. Ihr wird zum Vorwurf gemacht, das Kopftuch (Hidschab) nicht korrekt getragen zu haben. Während des Aufenthalts auf der Polizeiwache ist Amini ins Koma gefallen. Sie stirbt drei Tage später in einer Klinik.

Als der Fall öffentlich wird – Aminis Eltern stellten Aufnahmen, die ihre Tochter auf dem Krankenbett zeigten, ins Internet – begannen landesweite Proteste, die noch immer andauern.

Rund 100 Iraner in Speyer

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) kam es insbesondere in kurdischen Städten im Nordwesten des Landes – Aminis Heimat – zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt und gegen die moralischen Vorstellungen des Regimes. Vor allem junge Menschen, insbesondere Frauen ohne Hidschab seien auf den Straßen.

In Speyer sind derzeit 92 Menschen iranischer Nationalität mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet, wie Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. In den kommunalen Flüchtlingsunterkünften seien derzeit keine Iraner untergebracht.