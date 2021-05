Die Suchterkrankung eines Angehörigen hat oft Einfluss auf die ganze Familie. Kinder leiden häufig bis ins Erwachsenenalter unter der Abhängigkeit ihrer Eltern – auch, wenn mit ihnen nach außen hin alles in Ordnung zu sein scheint. So war es auch in Majas* Fall. Ihre Erfahrungen konnte sie erstmals in einer Betroffenengruppe in Speyer aufarbeiten.

Beim Gespräch mit der RHEINPFALZ wirkt Maja wie eine Frau, die ihr Leben im Griff hat: Sie ist modisch gekleidet, hat Erfolg im Job, spricht klug und reflektiert. Lange Zeit schien in ihrer Familie nach außen hin auch alles in Ordnung zu sein. „Mein Vater hatte eine super Karriere“, sagt sie. Er selbst und seine Umgebung hätten sein Trinkverhalten lange nicht als etwas Schlechtes betrachtet, sondern eher als Zeichen der Geselligkeit. Dass ihr Vater alkoholsüchtig ist, habe Maja im Alter von 13, 14 Jahren begriffen, erklärt sie. „Als Kind habe ich zwar gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist, konnte es aber nicht benennen.“ In ihrer Pubertät habe sie auch mit Alkohol experimentiert. „Das hat aber nie große Ausmaße angenommen.“

Bei ihrem Vater hingegen erlebte sie „totale Blackouts“ mit. „Er war fix und fertig, im Delirium, urinierte in den Schrank“, erzählt sie. „Da begriff ich, dass es nicht um gesellschaftliches Trinken geht, sondern dass mein Vater krank ist.“ Scham, Wut und Traurigkeit habe sie empfunden, als das Alkoholproblem ihres Vaters mehr und mehr auch nach außen hin bekannt wurde, er nach einem Rausch schlafend auf der Straße gefunden wurde. Gewalttätig den Kindern gegenüber sei er nie gewesen.

Jahrelang trocken

Zwischenzeitlich habe ihr Vater es sogar geschafft, jahrelang trocken zu bleiben, doch am Ende habe er den Belastungen des Alltags nicht standhalten können, sagt die Tochter. Seine berufliche Karriere ging zugrunde, die Familie war irgendwann hochverschuldet. „Wir wissen bis heute nicht, ob er am Ende auch angefangen hatte zu spielen“, sagt Maja. „Die Wahrheit hat er mitgenommen.“ Majas Vater lebt nicht mehr, er starb an Magenkrebs. „Eine typische Alkoholiker-Erkrankung“, bemerkt die Tochter.

Wie stark die Suchterkrankung ihres Vaters ihr Leben beeinflusst hat, habe sie erst später festgestellt. Nach einer „wilden“ Pubertät habe sie als junge Erwachsene die Rolle der braven Tochter angenommen. Innerlich hätten sie jedoch Selbstzweifel geplagt, sie entwickelte eine Bulimie. „Ich habe lange gedacht, ich bin unnormal. Ich wollte mich ständig optimieren, habe jede Menge Selbsthilfe-Ratgeber gelesen“, erinnert sie sich.

In ihren Beziehungen sei Maja oft an „die falschen Typen“ geraten. „Ich stand immer auf die Bad Boys.“ Sie habe sich aufopfern können „bis zum geht nicht mehr“. Einer ihrer Ex-Partner sei im Drogenmilieu unterwegs gewesen. Sie selbst habe nie Drogen genommen, sagt Maja. Allerdings sei die Beziehung zu dem Mann mit dem Suchtproblem so „eskaliert“, dass sie depressiv geworden sei. „Irgendwann habe ich es nicht mehr gepackt.“

Anderer Blickwinkel

Der letzte Ausweg für sie sei Nidro gewesen. Ein Kumpel habe ihr die Beratungsstelle in Speyer empfohlen, die unter anderem die Stadt bezuschusst und die der Therapieverbund Ludwigsmühle betreibt. „Dort war ich gezwungen, einen anderen Blickwinkel auf mein Leben einzunehmen. Das hat mir die Augen geöffnet.“ Bei Nidro trat sie im Jahr 2016 einer therapeutisch geleiteten Betroffenengruppe für erwachsene Kinder suchtkranker Eltern bei, sprach im Kreis von rund acht Frauen intensiv über ihre Vergangenheit. „Nach und nach löste sich der Knoten.“ Ohne die Unterstützung der Gruppe hätte sie ihre depressive Phase nicht überwunden, ist sich Maja rückblickend sicher. Auch wenn der Weg dorthin nicht leicht gewesen sei: „Es kommen Dinge auf den Tisch, die einem selbst nicht aufgefallen sind. Das ist auch schmerzhaft, man zweifelt oft an sich selbst.“

Letztlich sei die Gruppe jedoch zum Anker für sie geworden. Was sie über sich selbst gelernt hat? „Ich habe begriffen, dass es nicht schlimm ist, dass ich nicht normal bin“, sagt Maja und lacht. „Ich bin nicht alleine. Es gibt Hilfe.“ Alle zwei Wochen tauschen sich die Frauen aus – in Corona-Zeiten online. Irgendwann habe sie angefangen, mit ihrer Mutter über ihre Vergangenheit zu reden, berichtet die Betroffene. Die Suchterkrankung des Vaters sei lange Zeit totgeschwiegen worden. „Sie ist bereit, zu lernen, ihre Ansichten zu überprüfen“, sagt Maja. Der Kontakt zur Mutter, die weit weg wohnt, sei gut, betont sie, manchmal jedoch auch belastend. „Leider bin ich in ihren Augen immer noch die Heldin, bei der sie oft Rat sucht.“

Verantwortung übernehmen

In ihren Gesprächen bei Nidro habe ihr Vater nicht im Mittelpunkt gestanden, sagt Maja. „Man hat sich auf mich konzentriert.“ In der Gruppe habe sie gelernt, wie wichtig das sei. Früher habe sie bei der Frage „Wie geht es dir?“ oft angefangen, über andere zu reden, um von sich selbst abzulenken. Rückblickend hätten viele kleine Schritte sie dorthin geführt, an dem sie heute ist. „Ich sehe vieles klarer, habe gelernt, was es bedeutet, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen.“ Sie könne nicht für alles ihren Eltern die Schuld geben. „Klar, meine Ängste haben einen Ursprung, aber ich bin erwachsen, ich bin verantwortlich für mein Leben.“

Maja lebt heute in einer stabilen Beziehung, fühlt sich wohl. Dennoch ist sie sich nach eigener Aussage bewusst: „Ich werde es nie endgültig ,geschafft’ haben. Die Versuchung, sich wieder in die Opferrolle fallen zu lassen, ist immer da. Man muss sehr auf sich Acht geben.“ Ihr Rat an andere Angehörige von Suchtkranken: Mut finden. „Unbewusst weiß man, dass man sich mit den Problemen auseinandersetzen muss.“ Das betreffe nicht nur die des Suchtkranken, sondern auch die eigenen. „Man wird Teil des Problems. Viele sagen sich, es geht ja noch, aber ich prophezeie, ohne Hilfe geht es nicht lange gut.“

* Name von der Redaktion geändert