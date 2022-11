Der Generationenwechsel im Vorstand der TG Waldsee ist vollzogen. Bei den Neuwahlen des mit über 1200 Mitglieder größten Vereins im Ort hat ein verjüngtes Team rund um den neuen Vorstand Tobias Keller das Ruder übernommen.

Nach 21 Jahren und sieben Monaten war für den langjährigen Vorsitzenden Rainer Claus Schluss. Aufhören wollen habe er schon länger, aber irgendwann habe er einfach vergessen, aufzuhören, erzählt er. Es sei jetzt höchste Zeit. „Geht Neues an, wagt etwas. Wer keine Fehler macht, der macht auch nichts. Aber lernt aus den Fehlern. Vergesst die Alten nicht, ihr werdet sie noch brauchen. Bewahrt Traditionen, aber brennt für einen Neuanfang“, legte er seinen Nachfolgern ans Herz.

Das haben sie auch vor, die Neuen: Zum Vorstand wurde der bisherige Handball-Abteilungsleiter Tobias Keller (37) gewählt. Seine Stellvertreter sind Steffen Claus (44, Handball), Christian Breust (32, Bogenschützen) und – noch aus der alten Garde – Peter Aures (59, Leichtathletik). Die neue Schriftführerin ist Simone Röll (41, Spielmannszug). Heiko Keller (35, Handball) ist neuer Geschäftsführer, unterstützt wird er von seinem Vorgänger Walter Piejko (63), der 30 Jahren lang Kassier war.

Digitalisierung ein Thema

„Es fällt niemand in so eine Position, wir sind alle schon lange für den Verein aktiv“, sagt Steffen Claus. Eigentlich sei es für ihn zu früh gewesen, Vorstand des Vereins zu werden, erklärte Tobias Keller. Ja gesagt habe er aber, als klar war, dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt würden und weil sich mit Michael Blickensdörfer ein neuer Leiter für die Handballabteilung gefunden habe. „Wir sind zwar Entscheidungsträger, aber es gibt Ausschüsse für Veranstaltungen, Sport, Verwaltung und bauliche Angelegenheiten“, erklärt Christian Breust, während ein paar Meter weiter der Veranstaltungsausschuss spontan über die nächsten Aufgaben diskutiert.

Ein großes Thema ist die Digitalisierung, erklärt Christian Breust. Das betreffe viele Bereiche von Mitgliederverwaltung bis zu der Kommunikation in Sozialen Netzwerken. „Das Rad wollen wir aber nicht neu erfinden“, versichert Keller und Claus ergänzt: „Die Fäden, die da sind, müssen aufgenommen und weiter gesponnen werden.“ Nun freut sich der neue Vorstand auf das, was das nächste Jahr so bringt. Weihnachtsfeier und Faschingsveranstaltung sind schon fest eingeplant. Wahrscheinlich können die neuen Vorstandsmitglieder in einigen Jahren, genauso wie Rainer Claus, auf eine ganz lange Liste zurückblicken, was in ihrer Amtszeit alles geschehen ist. „Ich dachte, ich schreibe das mal in ein paar Minuten auf, doch es ist ganz schön viel geworden“, stellt er fest.