Der Strippenzieher für die brasilianischen Olympiateilnehmerinnen wohnt in Römerberg. Von was er in Paris besonders schwärmt und welchen Leckerbissen er für die Region plant.

Wenn die brasilianischen Olympiahandballerinnen dieser Tage zum Wurf, zum Pass, zum Block, zur Schnellen Mitte oder zur Parade ansetzen, ist ein Römerberger ganz nah dran: Tito Casara (49),