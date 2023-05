Tischtennis ist schon ein anstrengender Sport: an der Platte rechts und links hetzen, Bällchen fliegen lassen und in der Konzentration nicht nachlassen. Aber Tischtennis im Spezialeinsätzen vorbehaltenen Chemikalienschutzanzug (CSA)? Auch das geht, wie die Feuerwehr Speyer bewiesen hat. Anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens hat sie ein CSA-Tischtennisturnier ausgerichtet. Damit es nicht so einfach ist, haben sich die Wehrleute übrigens noch Pressluftatmer – deutlich schwerer als der Anzug allein – auf den Rücken geschnallt, bevor um Punkte gespielt wurde. Mit atmungsaktiver Sportkleidung darf das freilich nicht verwechselt werden.

Die Speyerer waren Titelverteidiger aus der Zeit vor der Pandemie, mussten diesmal jedoch dem Sieger aus Rülzheim und zwei Teams aus dem hessischen Gießen den Vortritt lassen. Sie reihten sich auf Platz vier unter zwölf Teilnehmern ein. „Trotz viel Schweiß kam auch der Spaß nicht zu kurz“, so ihr Bericht, in dem auch dem Technik-Museum als Ausrichtungsort gedankt wird. Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann zeigte sich begeistert. Unter anderem die selbstbedruckten T-Shirts der „hochmotivierten“ Teams hatten es ihm angetan – sie waren zumindest zu sehen, wenn die Chemikalienschutzanzüge einmal abgelegt waren.