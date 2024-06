Björn Schnake (52) ist einer der erfolgreichsten Spieler bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Speyer. Er tritt für Niedersachsen an. Bald startet er bei den Paralympics in Paris.

Welches Handicap haben Sie und wie beeinträchtig Sie dieses?

Ich habe eine XLH, eine seltene Stoffwechselerkrankung, die zu fortschreitenden Einschränkungen aller Gelenke führt.