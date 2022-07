Jürgen Harz, Vorsitzender des TTV Römerberg, ist von Heiner Kronemeyer, Präsident des Pfälzischen Tischtennis-Verbands (PTTV), in Bobenheim/Berg mit der Ehrennadel in Gold des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ausgezeichnet worden. Harz gehört seit über 20 Jahren dem Sportgericht des DTTB an, davon über 15 als Vorsitzender.

Seit 38 Jahren arbeitet der Römerberger im Pfälzischen Tischtennis-Verband mit, die letzten 30 Jahre als Vorsitzender des Spruchausschusses und seit zweieinhalb zusätzlich als Datenschutzbeauftragter.