„Die spielen mit einem Gummihandschuh“, war immer wieder aus nah und fern zu hören. Gemeint ist der TTV Otterstadt, der nach dem Corona-Re-Start im Training ein anfängliches Problem umging, das den Spielfluss verlangsamte.

Derweil spielte der TTV in der Bezirksoberliga eine gewohnt gute Rolle und siegte mit 7:5 beim TTC Germersheim III. Otterstadt mühte sich nach Kräften, das Training frühzeitig wieder aufzunehmen. Schon am 5. Juni gab es einen ersten Versuch. Die Coaches trugen in den ersten Übungseinheiten Handschuhe.

Die Spieler an der Platte zogen sich versuchsweise Einmalhandschuhe an der freien Hand über, um die Schwierigkeit mit der Maßnahme „nur mit eigenen Bällen spielen“ aus dem Weg zu gehen.

Handschuh abgeschafft

Durch den Einmalhandschuh ist es möglich, normal mit einem Ball zu spielen, statt nur seine eigenen Bälle zu berühren und die des Gegners mit Schläger oder Fuß zu diesem zurückzubefördern. „Den Gummihandschuh gibt es bei uns nicht mehr“, erzählt Erik Borger, Kapitän der Bezirksoberliga. Mittlerweile werde nur mit einem Ball gespielt.

In Burrweiler speilten sie nach Angaben von Borger noch immer mit zwei Bällen, wobei die Akteure die des Gegners noch immer mit Schläger oder Fuß bewegten. „Das ist natürlich sehr streng nach den ganzen Lockerungen“, sagt Borger, der bei der Firma Daimler arbeitet.

Obwohl die Halle in Otterstadt nicht zu den größten gehört, trägt der TTV zwei Spiele gleichzeitig aus. „Das mit dem 1,50- Meter-Abstand bekommen wir dann auch noch hin“, meint der 53-jährige.

Gut aufgehoben

In der Bezirksoberliga fühlt sich der TTV gut aufgehoben. „Es ist eine Liga, in der wir gerne weiterhin spielen würden. In der Pfalzliga nur am Wochenende zu spielen, das will die Mannschaft nicht“, sagt Borger und sieht sein Team ohnehin nicht ganz an der Spitze der Tabelle.

Bei Mario Feinauer sei es noch offen, wie es weitergeht. „Er fängt jetzt ein Studium an. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt“, erklärt Borger.

Überraschung

In Germersheim siegte der TTV überraschend 7:5, profitierte aber auch davon, dass der TTC seine beiden Spitzenspieler nicht einsetzte. Gleichwohl fehlte Otterstadt Topkraft Markus Zimmermann. Dennoch gelang dem TTV im Spitzenpaarkreuz ein dreifacher Punktgewinn, während im mittleren und hinteren die Teams die Zähler teilten.

Feinauer gewann wie auch Horst Ulrich zwei Partien. Hinzu kamen je ein Sieg von Christian Lorenz, Horst Kapp und Philipp Jaspers.

So spielten sie

Bezirksoberliga: TTV Albersweiler II - TV Wörth 0:12, TTV Edenkoben II - TSG Haßloch II 0:12, TTC Herxheim - TTC Büchelberg 10:2, VfL Bellheim - TTV Neustadt II 4:8, TTC Germersheim III - TTV Otterstadt 5:7 - 1. Herxheim 6:0, 2. Wörth 4:0, 3. Neustadt II 4:0, 4. Otterstadt 4:2, 5. Haßloch 2:2, 6. Germersheim 2:2, 7. Albersweiler 2:4, 8. Büchelberg 0:4, 9. Edenkoben 0:4, 10. Bellheim 0:6 -

Bezirksliga: TV Offenbach - FVP Maximiliansau 6:6, TTC Haßloch - TSG Neustadt 4:8, TTC Speyer - TTC Germersheim IV 7:5, TTV Neustadt III - TTC Klingenmünster 7:5 - 1. Offenbach 5:1, 2. TSG Neustadt 4:0, 3. TTV Neustadt 2:0, 4. Germersheim 2:2, 5. Maximiliansau 2:2, 6. Haßloch 2:4, 7. Speyer 2:4, 8. Klingenmünster 1:5, 9. TSG Deidesheim 0:2 - Bezirksklasse: TTV Neustadt IV - TTV Edenkoben III 8:4, VfL Duttweiler II - VfB Hochstadt 8:4, TTV Otterstadt II - Neustadt 12:0, TSV Lambrecht - ASV Harthausen II 8:4, ASV Waldsee - TSV Speyer 4:8 - 1. Otterstadt 6:0, 2. Speyer 6:0, 3. TTC Burrweiler III 4:0, 4. Duttweiler 3:3, 5. Lambrecht 3:3, 6. Waldsee 2:2, 7. Neustadt 2:4, 8. Edenkoben 1:3, 9. Harthausen 1:5, 10. Hochstadt 0:4, 11. FV Dudenhofen 0:4 - Kreisliga:

ASV Waldsee II - VfB Hochstadt II 9:3, TSG Haßloch III - TTV Otterstadt III 5:7 -

1. Waldsee 4:0, 2. Otterstadt 3:3, 3. TTV Römerberg 2:2, 4. Haßloch 2:2, 5. Hochstadt 1:3, 6. TSV Speyer II 0:0, 7. ASV Harthausen III 0:2 - Kreisklasse A:

ASV Waldsee III - TTC Haßloch II 6:6, VfB Hochstadt IV - TTC Speyer II 7:5 - 1. TSV Speyer III 4:0, 2. TTV Römerberg II 2:0, 3. Hochstadt III 2:0, 4. Hochstadt IV 2:2, 5. Waldsee 1:1, 6. Haßloch 1:3, 7. TSV Speyer IV 0:2, 8. TTC Speyer 0:4 - B: SV Iggelbach - TSG Deidesheim IV 5:7, TTV Edenkoben IV - ASV Waldsee IV 10:2 -

1. Edenkoben 4:0, 2. TTV Römerberg III 2:0, 3. Waldsee 2:2, 4. Deidesheim 2:2, 5. TTC Haßloch III 0:0, 6. Iggelbach 0:6