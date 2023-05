Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der eigenen Hand hat der ASV Waldsee die Meisterschaftsentscheidung in der Tischtennis-Bezirksklasse Nord keineswegs mehr. Das gilt spätestens, seitdem der ASV gegen den TuS Maikammer zum Rückrundenauftakt nur remis spielte. Im Derby gegen den TSV Speyer II kehrte Waldsee aber wieder in die Erfolgsspur zurück.

Nur vier Minuszähler hat der ASV Waldsee in der Bezirksklasse Nord auf seinem Konto – nach elf Saisonspielen eine starke Leistung angesichts dessen, dass die Runde langsam aber sicher auf