Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Landesmeistertitel hat Mario Schneller in der Tasche. In der Offenen Klasse der Herren belegte er am Sonntag in Leiselheim den ersten Platz. Für den Aktiven des TSV Speyer war das ein besonderer Sieg.

Es war am 8. November vergangenen Jahres, als Schneller die Diagnose erhielt: FSDH1, ein irreparabler Gendefekt. Extreme Rückenschmerzen, die massiv zu Bewegungseinschränkungen führten, zwangen