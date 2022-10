Mario Schneller vom TSV Speyer startet am Wochenende erstmals bei der deutschen Para-Meisterschaft in Düsseldorf: „Das wird schon heftig werden“, sagte Schneller im Gespräch mit unserer Zeitung zu seinen Aussichten: „Ich denke, dass ich nicht viel Land sehe.“

Die Gruppenphase zu überstehen, sei im Vergleich mit den Nationalspielern schon ein Erfolg. Schneller qualifizierte sich über die Landestitelkämpfe im März in Worms. Damals gewann er unter anderem in der Offenen Klasse. Nun bestreitet er drei Wettbewerbe, auch in seiner angestammten Kategorie sowie im Doppel.

42 Tische

„Mein Partner wird mir vor Ort zugelost.“ Insgesamt treten in der Halle von Deutschlands erfolgreichstem Tischtennisverein 250 Spieler an 42 Platten an. Der Speyerer reist am Freitag an. Intensiveres Training sei im Vorfeld nicht möglich gewesen. Doch die Inhalte und Abläufe habe er für den TSV am Wochenende erfolg- und siegreich umgesetzt.