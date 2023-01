Zu ersten Trainingsmaßnahme im neuen Jahr weilt Mario Schneller vom TSV Speyer am Sonntag mit dem Landeskader des Behindertensportverbandes Rheinland Pfalz in Niederelbert (Westerwald). In einem Testspiel geht es gegen Gastgeber ASV, der laut Schneller eine gemischte Auswahl von Bezirksober- bis Kreisklasseakteuren schickt.

Der Speyerer kennt die Gemeinde bei Montabaur bereits von einem Mitternachtsturnier. Die nächsten Wettkampftermine sind die Landesmeisterschaft am Sonntag, 5. März, ebenfalls in Niederelbert, sowie die nationalen Titelkämpfe Ende April in Sindelfingen. Trainingsmaßnahmen führen das Aufgebot nach Maikammer und Waldsee.

Dort trainieren die Cracks im Vorfeld ihrer deutschen Mannschaftsmeisterschaft gemeinsam mit Jugendlichen des ASV und messen sich mit einem Team des Vereins. Schneller ist in Form, siegte mit Speyer II am Donnerstag in der Bezirksklasse bei VfB Hochstadt 9:6.

Er gewann beide Einzel im Spitzenpaarkreuz und das Doppel für den Tabellenvierten, der die Südpfälzer damit überholte.