Mario Schneller, Paratischtennisspieler des TSV Speyer, startet am Sonntag, 6. November, bei der Landesmeisterschaft der Teams in Herxheim. An Schnellers Seite tritt Michael Beck (Neustadt) von den Dürkheimer Werkstätten an. Los geht’s um 10 Uhr in der Grundschulsporthalle.