Elke Schall-Süß aus Heiligenstein, mehrfache Tischtenniseuropameisterin, hat sich als Co-Kommentatorin betätigt. Am Sonntag besprach sie bei der Live-Übertragung des Final Four in Berlin das Damen-Pokal-Endspiel TTC Berlin Eastside gegen TSV Langstadt, zu verfolgen über den Youtube-Kanal des Deutschen Tischtennis-Bundes.