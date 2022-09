Vivienne Zimmermann vom Tischtennisverein Otterstadt hat die Regionalmeisterschaft der Unter-13-Jährigen gewonnen. Damit qualifizierte sie sich in eigener Halle für die nationalen Titelkämpfe der U15. Am Sonntag traten die Verbände Saarland, Rheinhessen/Rheinland und Pfalz an. Unter deren Meistern blieb Zimmermann unbesiegt.