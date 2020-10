Die erste Saisonniederlage gab es für den ASV Harthausen in der 2. Damen-Pfalzliga beim nunmehr Tabellenzweiten TTV Bobenheim. Harthausen trat zu der Partie in Unterzahl zu dritt an und gab damit drei Spiele kampflos ab.

Endres kämpft

ASV-Spitzencrack Heike Endres gewann, fast schon gewohnt, alle drei Einzel. Sie stand gegen Bobenheims Petra Anicker aber gehörig unter Druck, behielt nach 0:2-Satzrückstand in der Verlängerung des fünften Durchgangs die Oberhand.

Andrea Schultz und Diana Schell gelang jeweils ein Sieg gegen Annina Kupczyk. Nach der ersten Niederlage der Saison fiel der ASV auf den vierten Tabellenplatz zurück.