In den Vorjahren musste der ASV Harthausen, in der Zweiten Damen-Pfalzliga Ost immer wieder Spiele kampflos verloren geben. Jetzt at der Verein das Team abgemeldet. Die Herren unterlagen derweil dem VfL Duttweiler.

Zweimal gab der ASV kampflos ab – gegen den TTV Albersweiler und den TTV Bobenheim. In den übrigen Partien trat der ASV Harthausen nur mit drei Spielerinnen an. „Wir haben bei den Damen drei Langzeitverletzte, zwei alleinerziehende Mütter und eine Person, die nicht geimpft werden darf. Da macht das alles fast keinen Sinn mehr“, erklärt Thomas Varlemann vom ASV Harthausen.

Ende der vergangenen Woche folgte dann die Abmeldung der Mannschaft aus der Zweiten Pfalzliga Ost. „Die Damen sind natürlich enttäuscht. Hoffen wir, dass es nicht das Ende des Damen-Tischtennis in Harthausen ist“, sagt er. Zumindest dürfen alle sieben Spielerinnen bei den Herren eingesetzt werden. Sollte der ASV eine neue Damen-Mannschaft an den Start bringen, müsste sie in der gemeinsamen Bezirksoberliga der Tischtennisbezirke Vorderpfalz Nord und Süd starten. Mit Heike Endres steht dem Verein zumindest eine Akteurin zur Verfügung, die stark ist und in den Herren-Mannschaften den ein oder anderen Akzent setzen kann – auch höherklassig.

Ebenfalls in der Zweiten Pfalzliga Ost spielen die Herren des ASV. „Ich habe wenig Verständnis, dass der Spieltag durchgezogen wird“, erklärt Varlemann, für den die 2:9-Niederlage gegen den VfL Duttweiler fast in den Hintergrund rückt. Nach den Doppeln lag der ASV 1:2 im Rückstand. Bernd Müller und Kai Stegner gelang ein knapper Sieg gegen Duttweilers Finn Stralucke und Cedric Wald. Dominik Zarzycki drehte gegen Jochen Zeil beim Stand von 1:2-Sätzen und einem 1:7 im vierten Satz die Partie und besiegte Duttweilers Spitzenspieler mit 11:8 und 11:3 in den beiden abschließenden Sätzen. Nicht ein Spielgewinn sollte dem ASV in der Folge gelingen. Tobias Angelinni war gegen Stephan Wald nah dran, gewann den Auftaktsatz und rettete sich in den Entscheidungssatz, den er mit 8:11 abgab. Insbesondere der pfälzische U18-Kaderspieler Schyam Vasanthakumar aufseiten Duttweilers gelangen im Spitzenpaarkreuz klare Siege gegen Alexander Weil (3:0) und Dominik Zarzycki (3:1).