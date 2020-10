Die Damen des ASV Harthausen haben in der 2. Tischtennis-Pfalzliga Ost den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den TTV Römerbad Jockgrim gab es einen 8:4-Heimerfolg, den auch drei Einzelzähler von Heike Endres sicherte. Die zweite ASV-Akteurin im Spitzenpaarkreuz, Carmen Lutz, gab ebenfalls keine Partie ab.

Im hinteren Paarkreuz gewann Jockgrim zwar vier Matches. Doch Stefanie Wirth und Diana Schell trugen sich je einmal in die Harthäuser Siegerliste ein. Nach zwei Saisonpartien führt der ASV mit 4:0 Punkten gemeinsam mit dem TuS Wachenheim die Tabelle an und spielt wie zu erwarten eine starke Rolle in dieser Saison.