Ein Abstieg bedeutet in der Regel, dass die Mannschaft gleichzeitig zum Aufstiegskandidat in der nächsten Saison wird. Der ASV Harthausen ging vor der Runde aus der 2. Pfalzliga Ost freiwillig in die Bezirksoberliga runter, weil es gehörigen Personalmangel aufgrund von Abgängen und Verletzungen gab.

Doch der ASV Harthausen befindet sich von diesem Ziel, welches er auch nie ausgab, weit entfernt. 2:4 Zählern hat die Mannschaft von Kapitän Thomas Varlemann derzeit auf dem Konto. „Mit