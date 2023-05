Das Mittagessen-Angebot „Tischlein deck Dich“ in St. Hedwig in Speyer-West wird ausgeweitet. Bisher bieten das Rote Kreuz (DRK) Speyer und die Dompfarrei Pax Christi jeweils montags ein Menü für einen Euro an. Jetzt kommt der Donnerstag als zweiter Termin hinzu. Premiere ist am 1. Juni, 12 bis 13 Uhr. „Dies ist möglich, da das St.-Vincentius-Krankenhaus nun auch am Donnerstag kostenlos 40 Essen zur Verfügung stellt“, so DRK-Geschäftsführer Paul Mair. Die Beteiligten haben das Angebot im November 2022 eingeführt, um von der Inflation und von Kapazitätsproblemen bei der Tafel betroffenen, bedürftigen Bürgern zu helfen. Es wird gut angenommen. Am Pfingstmontag, 29. Mai, werde wegen des Feiertags jedoch nicht bewirtet, so der Hinweis des DRK.