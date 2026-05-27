Ludwigshafen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat die neue Ausbildungsbroschüre „Schule – und was dann? Der richtige Weg in den Beruf“ herausgegeben.

Welche Ausbildung passt zu mir? Welche Betriebe bilden aus? Wie bewerbe ich mich richtig? Und welche Chancen eröffnet eine Duale Ausbildung? Solche Fragen will die neue Broschüre in der Auflage 2026/27 beantworten, die die IHK nach eigener Mitteilung in Zusammenarbeit mit dem Mediaprint Infoverlag herausgibt. Zielgruppe seien Schüler, Eltern und Lehrkräfte.

„Auf rund 60 Seiten enthält die Broschüre viele Informationen und praktische Tipps rund um Ausbildung, duales Studium, Praktikum und Bewerbung“, so die IHK. Die regionale Ausgabe stehe online über www.total-lokal.de zur Verfügung. Sie könne auch auf dem Smartphone oder dem Tablet gelesen werden.