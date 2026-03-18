Frühlingszeit ist Fahrradzeit. Vorher muss das Rad nach dem Winterschlaf wieder flottgemacht werden. Tipps für einen sicheren Start in die Saison.

Werner Zink hat seinen Drahtesel in den vergangenen Tagen wieder für die Frühlingssaison vorbereitet. Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) in Speyer weiß, worauf es dabei ankommt. „Das Fahrrad ist im Gegensatz zum Auto leicht zu pflegen“, sagt er.

Auch Ralf Böhringer von der Jugendverkehrsschule der Speyerer Polizei und Susanne Lause aus dem Sachbereich Verkehr kennen sich aus und betonen: Das Fahrrad sollte zu jeder Zeit in einem funktionsfähigen Zustand sein. „Auch wenn es von den meisten Menschen im Herbst und Winter deutlich weniger genutzt wird, gibt es bestimmt die eine oder andere Fahrt zum Bäcker oder zum ortsansässigen Sportverein.“ Gerade bei diesen kurzen Strecken neigten Radler dazu, die Funktionsfähigkeit ihres Fahrrads nicht zu überprüfen. In der dunklen Jahreszeit sei zum Beispiel ein funktionierendes Licht sehr wichtig. Um das Fahrrad aus dem Winterschlaf zu wecken, haben die Experten ein paar Tipps auf Lager.

1. Blitzblanke Kette, feste Schrauben: Nachzuschauen, ob noch jede Schraube am Fahrrad festsitzt, sei mit das allerwichtigste, sagt Zink. Falls nicht, müssten sie nachgezogen werden. „Ich habe außerdem die Kette mit Wasser und Spülmittel gereinigt und abgestrahlt, dann wird sie schön sauber.“ Die Fahrradkette sollte wie andere mobile Teile in regelmäßigen Abständen gereinigt und geölt werden, ergänzt die Polizei: „Auch die Pedalgelenke nicht vergessen.“

2. Zieh’ die Bremse: Ob die Bremse noch richtig funktioniert, sollte durch Bedienen der Bremshebel überprüft werden, raten Lause und Böhringer. „Hierbei muss ein fester Widerstand zu spüren sein, bevor der Lenker berührt wird.“ Gegebenenfalls müssten Bremsbeläge überprüft oder getauscht werden. Scheibenbremsen, Luft- oder Öldruckbremsen könnten auch vom Fachmann inspiziert werden.

3. Druck auf die Reifen: Zink hat vor dem Start in die „Saison“ auch den Luftdruck geprüft. Wo sollte der liegen? „Das kommt auf die Reifen an“, sagt er. Lause und Böhringer sprechen von einem Luftdruck, der meist zwischen 1,8 und 4,5 Bar liegen sollte. Bei Rennrädern und E-Bikes liege der Wert höher und könne an den Reifen abgelesen werden. „Zu wenig Luftdruck erhöht den Verschleiß und den Kraftaufwand, um sich zu bewegen“, erläutern die Experten. Außerdem sollten die Reifen noch genügend Profil haben und nicht rissig oder porös sein. Ansonsten hätten sie „ihre beste Zeit hinter sich“.

4. Licht im Straßenverkehr: „Sollte vorne und hinten vorhanden sein und vor allem funktionieren“, betonen die Verkehrsexperten. Das solle am besten an einem dunklen Ort wie der eigenen Garage überprüft werden. Auch Speichenreflektoren oder ein reflektierender Außenring trügen zur Verkehrssicherheit bei. Der ADFC rät auf seiner Internetseite dazu, Scheinwerfer, Rücklicht und Reflektoren zu säubern. Außerdem solle die Einstellung des Scheinwerfers regelmäßig überprüft werden. „Die heute meist zum Einsatz kommenden LED-Leuchten sind leistungsstark und können Entgegenkommende blenden, wenn sie nicht richtig eingestellt sind“, so der Fahrradclub. Das vordere Ende des Lichtkegels müsse auf einer dunklen Fahrbahn klar zu erkennen sein.

5. Fest im Sattel sitzen: Insbesondere bei Kinderfahrrädern ist die Sattelhöhe von Bedeutung. „Kinder wachsen, daher sollte man in regelmäßigen Abständen die Sattelhöhe bei Kinderfahrrädern nachjustieren“, so die Polizisten. Gegebenenfalls müsse auch ein neuer Sattel her. „Die Höhe ist korrekt, wenn das Bein in der tiefsten Pedalstellung fast gestreckt ist“, lautet eine Faustregel. Je jünger und unerfahrener Kinder seien, desto sicherer müssten sie sich auf dem Rad fühlen. „Das heißt, es muss jederzeit im Sitzen mit den Füßen den Boden erreichen können.“ Das gelinge nicht, wenn ein zu großes Fahrrad angeschafft werde, mit dem Gedanken, es länger nutzen zu können.

6. Zeit nehmen: „Ich bin ein sehr Genauer“, sagt Zink. Mindestens eine Stunde plane er ein, um sein Fahrrad wieder vorzubereiten. Dazu zähle auch, es zu putzen: „Das gehört sowieso dazu.“

7. Der Blick vom Fachmann: Zink fährt ein E-Bike. „Ich bringe es in die Werkstatt, um Bremsflüssigkeit zu erneuern und den Akku zu prüfen.“ Dort werde dessen Kapazität nachgeschaut. Mit 60 bis 70 Euro Kosten sei für eine Inspektion schon zu rechnen, am Ende hänge das aber von den Materialkosten ab. Die Verkehrsexperten der Polizei raten, Wartezeiten bei Inspektionen im Blick zu haben und frühzeitig einen Termin zu vereinbaren.

8. Übung macht den Meister: Wer sich ein neues Fahrrad angeschafft hat, sollte damit zuerst üben. „Vor allem mit einem E-Bike sind die Beschleunigungswerte und das Fahrverhalten sehr abweichend von einem normalen Fahrrad“, so Lause und Böhringer. Gerade Höchstgeschwindigkeit und Kraftaufwand unterschieden sich. „Daher sollte vor einer längeren Ausfahrt ausgiebig das Fahrverhalten und Fahrradhandling getestet werden.“ Zudem raten sie, Handzeichen zum Abbiegen gerade mit Kindern einzuüben. Zu einem sicheren Start in den Fahrradfrühling zählten außerdem ein Fahrradschloss und ein Helm: „Auch wenn hierzu keine gesetzliche Vorgabe besteht, gibt es unseres Erachtens keinen Grund, warum dieser nicht getragen werden sollte. Er hat manchen Menschen schon das Leben gerettet.“

Die Serie

Im Frühling starten die Speyerer Fahrradfans durch. In dieser Serie gibt es Tipps, damit dabei alles rund läuft.