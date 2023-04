Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in Speyer vergreifen sich Diebe zunehmend am Fahrrad. Seit Pandemie-Ausbruch ist der Anteil der Zweiräder am Stadtverkehr nach Angaben von Alexander Lehmann, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad bei der Speyerer Polizei, noch einmal deutlich angestiegen. Er sagt, was zu tun ist, wenn und bevor das Rad weg ist.

89 Fahrräder seien im Jahr 2021 in der Stadt Speyer als gestohlen gemeldet worden, berichtet Kommissar Alexander Lehmann. „Tendenz steigend.“ Hohe Benzinpreise hätten zum Umstieg vieler