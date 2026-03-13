Manche Kommentarspalten in Sozialen Medien sind kaum auszuhalten. Ein Beispiel aus Speyer gab’s erst kürzlich wieder.

Sich zu lange in den Sozialen Medien aufzuhalten, tut der eigenen geistigen Gesundheit nicht gut. Es gibt Kommentarspalten, die beim Lesen schon fast physische Schmerzen verursachen. Beispiel gefällig? Manche Männer liefen unter dem RHEINPFALZ-Post auf Facebook zum Frauenstreik in Speyer Anfang dieser Woche zu beschämender Höchstform auf. Der eine oder andere Kommentator begegnete dem Anliegen des Streiks mit Häme: „Müssen die nicht putzen“, „Kocht lieber was“. Mehr als das fiel ein paar Herren der Schöpfung dazu nicht ein. Und ja, es gibt andere Länder, in denen es um Gleichberechtigung von Mann und Frau deutlich schlechter als in Deutschland steht. Vieles davon, was heute selbstverständlich erscheint, mussten sich Frauen übrigens auch in diesem Land erarbeiten: Einen Führerschein machen, das eigene Vermögen verwalten. Fußball spielen dürfen Frauen im Deutschen-Fußball-Bund erst seit 1970. Zum ersten Europameister-Titel der weiblichen Nationalmannschaft gab’s 1989 ein Kaffeeservice mit Blümchenmuster. Zum Glück ist seitdem viel passiert, aber noch lange nicht genug.

Nochmal zum Mitschreiben: Der Streik thematisierte wichtige Anliegen, denen zu wenig Gehör geschenkt wird: Frauen leisten viel häufiger – unbezahlte – Sorgearbeit. Sie sind viel öfter als Männer in Teilzeit beschäftigt, oft um familiäre Aufgaben wie Kinderbetreuung und Pflege zu übernehmen. Das vergrößert Lohnunterschiede und führt zu einem Folgeproblem: geringere Rente im Alter. Selbst bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt sechs Prozent weniger als Männer – sagt die bereinigte Gender-Pay-Gap des Statistischen Bundesamtes. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird oft gefordert, gelebt wird sie noch zu selten. Bei weitem nicht das einzige Problem: Frauen sind in Führungspositionen weiter unterrepräsentiert. Und jede dritte Frau wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt, erklärt das Bundesfamilienministerium. Das sind noch lange nicht alle, aber schon mehr als genug Gründe, um auf die Straße zu gehen.

Manche Absolventen der Facebook-Kommentarschule für Humbug, Nonsens und Firlefanz sehen das offenbar anders. Was bringt Männer dazu, solchen Missständen mit Spott und Häme zu begegnen? Empfinden sie den Streik als Bedrohung? Sehnen sie sich nach patriarchalen Strukturen? Bellen betroffene Hunde? Nun sind Zeitungsredakteure keine Psychologen, die diese Fragen umfassend beantworten könnten. Ein kräftiger Hauch fragiler Männlichkeit umweht derlei Kommentarspalten aber schon. Die Kommentare wirken wie der verzweifelte Versuch von manch einem, dem „klassischen“ Rollenbild des angeblich so starken Mannes gerecht zu werden. Wie ein Abwehrmechanismus, um sich nicht mit der eigenen Position auseinandersetzen zu müssen. Man fragt sich: Was verlören diese Männer, unterstützten sie die Anliegen der Frauen? Und wer gleich wieder mit der Meinungsfreiheitskeule kommt: Natürlich kann jeder im gesetzlichen Rahmen sagen, was er will. Mit Widerspruch muss Mann aber auch leben.

Zum Glück haben in den Kommentarspalten auch genug Männer und Frauen dagegengehalten. Das zeigt, dass die Nörgler keineswegs in der Mehrheit sind, in der sie sich womöglich zu glauben scheinen. Und das hilft dann auch der geistigen Gesundheit wieder.