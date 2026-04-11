Die Speyerer Innenstadt ist vielfältig – je nach Ereignis, Jahreszeit und Wetter zeigt sie ein anderes Gesicht. Das ist oft, aber nicht immer schön.

Die Innenstadt hat mehrere Gesichter. Das wird jedem klar, der die Hauptstraße öfter als einmal im Jahr entlangschlendert. Die Maximilianstraße, die frühere Via Triumphalis der alten Kaiserstadt, ist ähnlich facettenreich wie das Leben selbst. Es gibt schöne und weniger schöne Seiten, belebtere und tristere Zeitpunkte, vollere und leerere Augenblicke. Welches Bild sich den Schlendernden zeigt, hängt von mehreren Faktoren ab.

Da wäre – natürlich – das Wetter. Als das Thermometer in den vergangenen Tagen kletterte und die Sonne sich herauswagte, war in der Stadt gefühlt direkt doppelt so viel los wie in den Tagen davor. Mehr Besucher, mehr Fahrräder, mehr Tische und Schirme draußen. Die Menschen flanieren und lassen es sich gut gehen. Richtig so! Es gibt genug, über das man sich Sorgen machen könnte, das darf auch mal für einen Moment vergessen werden. Sonne macht glücklich, heißt es ja auch manchmal. Da ist schon was dran: Wenn endlich wieder T-Shirt-Wetter ist, fällt es doch leichter, mit einem Lächeln nach draußen zu gehen. Zumindest so lange, bis sich der Boden wieder aufheizt und Besucher unter den Temperaturen ächzen werden. Die Hitze kommt bestimmt – aber lassen wir das mal für den Moment. Aktuell ist die Wahl der Oberbekleidung die größte Herausforderung: mal ist es zu kalt, mal zu warm. Ein Problem der leichteren Sorte. Und eines, das wir Deutschen mit der großartigen Erfindung namens Übergangsjacke doch schon umfassend gelöst haben.

Nun ist das Wetter nicht der einzige Faktor für den Erfolg. Die Prachtstraße ist Heimat mehrere Veranstaltungen, die sie übers Jahr hindurch beleben. Wenn zum Beispiel Weihnachtsmarkt-Zeit ist, dann zeigt sich die Innenstadt ebenfalls von ihrer besten Seite – auch wenn’s mal etwas kälter ist. Menschen sind unterwegs, es ist bunt, überall riecht es nach leckerem Essen. Besonders rund um die Buden herrscht Leben – im vergangenen Jahr verstärkt durch die gelungene Illumination am Altpörtel. Was will man als Besucher mehr?

Wenn die besinnliche Zeit zu Ende geht und die Buden abgebaut sind, werden aber auch die Unterschiede deutlich. Über die Maximilianstraße im Dezember und im Januar zu laufen, sind zwei verschiedene Erfahrungen. Ohne Weihnachtsmarkt wirkt sie wie eine ganz andere Straße. Die ersten Monate des Jahres sind eher grau – bis das Wetter ein Erbarmen hat. Da weiß man immerhin, dass Vorfreude angebracht ist. Aber die Innenstadt hat noch andere Gesichter, die sie diese Woche leider auch gezeigt hat. In den Dom wurde eingebrochen – das kommt zum Glück nicht alle Tage vor, ist im Gegenteil sogar eher höchst selten. Ich jedenfalls kann mich an keinen ähnlichen Fall erinnern. Ein paar Fragen sind dabei noch offen. . Und dann wäre da der Müllcontainer, der gebrannt hat und ziemlich ramponiert wurde. Auch das gibt Rätsel auf und gab zudem ein unappetitliches Bild am Donnerstagmorgen ab.

Irgendein Problem scheinen manche Rabauken mit Mülleimern in der Innenstadt zu haben, denn vor rund einem Jahr gab es einen ähnlichen Fall: Damals haben Unbekannte einen Abfallbehälter sogar in die Luft gejagt. Die Explosion hatte zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Umherfliegende Metallteile beschädigten einen nahen Brezelverkaufsstand. Auch das hat für Furore gesorgt und war wie die halb geschmolzene Tonne vor einigen Tagen kein schöner Anblick. Aber – zum Glück – ein seltener. Allzu oft zeigt die Innenstadt dieses Gesicht nicht, dabei darf es gerne bleiben.

Sicher hat sich das Bild der Fußgängerzone in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt und wird das auch weiter tun: Geschäfte kommen und gehen. Manchmal bleibt Leerstand, der sich in Speyer aber noch in Grenzen hält. Inzwischen hat die Hauptstraße neue Bänke spendiert bekommen. Manchmal wird auch um kleine Veränderungen viel Aufhebens gemacht – man denke an die installierten Klima-Oasen. Rund zwei Jahre ist es her, dass sie vor dem Dom aufgebaut wurden. Diskussionen darüber hätten wir alle lieber als über Einbrecher im Welterbe. Am angenehmsten ist aber, einfach sorglos durch den Stadtkern zu schlendern. Mit oder ohne Übergangsjacke.