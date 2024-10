Was es mit der neuen Photovoltaikanlage in der Gilgenstraße und einem Automatenshop am Technik-Museum auf sich hat, ist Thema im Speyerer Rückblick auf die Woche.

Erste Neuheit: Solar auf dem Dach

Haben Sie sie gesehen? Die Gesichter missmutig dreinblickender Touristen, die gen Altpörtel schauen? Nicht? Ich auch nicht.