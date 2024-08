Platz sechs im Zeitfahren und sieben im Sprint erzielte Tim Herzog an den letzten beiden Tagen seines 16. Lebensjahres. Am Samstag wird er 17, und am Sonntag will er bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Berlin aufs Treppchen.

Dann steht nämlich seine Lieblingsdisziplin an, das Keirin, wo er eine Medaillenchance sieht, die er unbedingt auch nutzen will. Schließlich geht es in diesem Jahr auch und vor allem um die Zugehörigkeit