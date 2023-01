Am Samstag, 28. Januar, läuft im Speyerer Kinocenter Theaterhaus in der Brunckstraße 13 der neue Film des Speyerers Regisseurs Tim Dünschede: „Die 3 ??? Erbe des Drachen“. Beginn ist an diesem Tag um 16.30 Uhr. Bei der Vorstellung wird Tim Dünschede im Kino sein, zum Kennenlernen und Fragen beantworten. Er wird vor Beginn der Vorstellung um 16.30 Uhr da sein und nach dem Film, so gegen 18.45, im Kinosaal gerne alle Fragen beantworten. Dünschede kommt extra aus Berlin für diese Vorstellung.