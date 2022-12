Die Tierschutzvereine von Speyer, Schifferstadt und Haßloch bieten auch im nächsten Jahr wieder eine gemeinsame „Kastrationsaktion“ für Kater und Katzen an. Sie läuft im Januar, Uwe Grimm, Vorsitzender des Speyerer Tierschutzvereins, in einer Pressemitteilung informiert. Demnach unterstützen die Vereine zur Vermeidung von Tierleid jede Kastration im Zeitraum vom 16. bis zum 28. Januar mit 20 Euro im Fall eines Katers und mit 30 Euro bei einer Kätzin. „Die Rechnung der Tierarztpraxis gilt als Nachweis“, heißt es. Die Quittung über eine erfolgte Kastration ist bis spätestens Mittwoch, 15. Februar, bei einem der teilnehmenden Tierschutzvereine einzureichen. Bei den vergangenen Aktionen nahmen in Speyer relativ wenige Katzenhalter das Angebot an. Interessenten empfiehlt Uwe Grimm, die Webseite des Speyerer Vereins zu studieren: https://www.tierheim-speyer.de/katzen-kastrationswochen-2023-502.html.