Der Vorstand des Tierschutzvereins wurde bei seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Halle 101 am Donnerstag im Amt bestätigt. Gleichzeitig wurde die Amtszeit von zwei auf vier Jahre verlängert. Beschlossen wurde der Standortwechsel des Tierheims, teilte der Verein in einer knappen Pressemitteilung am Montag mit. Detaillierte Angaben zur Finanzlage des Vereins wurden darin nicht gemacht. Es soll 2019 erneut ein Defizit geben. 2018 lag es bei 51.000 Euro.

Begründet wurde die längere Amtszeit damit, dass für den geplanten Umzug und Neubau des Tierheims wesentlich mehr Arbeit anfallen werde. „Vier Jahre zeigt den Willen der gewählten Amtsinhaber an eine langfristige Bindung“, sagte die Vorsitzende Patrycja Schwarz auf RHEINPFALZ-Anfrage von Montag.

Die Versammlung fand wegen Corona in der Halle 101 statt. Anwesend waren 36 Mitglieder. Die Presse war nicht zugelassen. In ihrem Jahresrückblick verwies die Vorsitzende darauf, dass das Freilaufgelände für Hunde hergerichtet und am Dreck-weg-Tag teilgenommen worden sei.

Beiträge anpassen

Schatzmeister Markus Schwarz verlas die Bestände der Konten des Tierheims. Kassenprüfer Dietmar Kabacs stellte keine Beanstandung fest, verwies jedoch darauf, dass der Tierschutzverein Speyer und Umgebung bereits im dritten Jahr nacheinander defizitär sei. Die Beiträge sollten im kommenden Jahr angepasst werden. Frank R. Hoffmann, CDU-Stadtrat, informierte die Mitglieder darüber, dass es im Rat eine breite Zustimmung darüber gegeben habe, das Polygon-Gelände für einen Tierheim-Neubau zu nutzen (wir berichteten). Auch werde geprüft, eine Katzenschutzverordnung für das Stadtgebiet zu schaffen.

Eine Frage von Mitglied Hermann-Josef Müller nach den geplanten Kosten für den Umzug und denn Bau des neuen Tierheims wurde nach RHEINPFALZ-Informationen abschlägig beschieden. Dazu könne man jetzt noch nichts sagen, sagte die Vorsitzende in der Sitzung. „Da uns noch kein neues Gelände zu Verfügung steht, können wir auch nicht sagen, wohin. Aus dem gleichen Grund können keine Angaben zu Planung und Finanzierung erfolgen“, teilte Schwarz auf RHEINPFALZ-Anfrage per E-Mail mit. Die nächsten Schritte seien weitere Gespräche mit der Stadt.

Vorsitzende angestellt

Moniert wurde in der Versammlung, dass keine Zahlen vorgelegt worden seien. Auf Anfrage der RHEINPFALZ dazu teilte Schwarz lediglich mit, „den Jahresabschluss 2019 dürfen die Mitglieder nach Anfrage im Büro des Tierschutzvereins ansehen“.

Informiert hat der Vorstand die Mitglieder noch darüber, dass die Vorsitzende mit einem 30-Stunden Vertrag als Bürokraft angestellt sei. Beim Tierheim arbeiten nach RHEINPFALZ-Informationen hauptamtlich Christian Rupp (halbtags zuständig für Hunde), Romina Theobald (ganztags zuständig für Kleintiere) und Yvonne Michelberger (ganztags zuständig für Katzen), dazu etwa 21 Ehrenamtliche. Zu versorgen sind fünf Hunde, zirka 30 Katzen und keine Kleintiere. Neue Hunde sollen nicht aufgenommen werden, obwohl dazu ein Tierheim eigentlich verpflichtet ist. Das Tierheim verfügt über zwölf marode Zwinger für Hunde. Der Neubau eines Hundehauses bleibt seit Jahren ein Projekt. Nachfragen zu Finanzen und ihrer Beschäftigung ließ Schwarz am Montag unbeantwortet.

Neuwahlen