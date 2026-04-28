Der Tierschutzverein Speyer und Umgebung startet gemeinsam mit der Sparda-Bank Südwest eine Crowdfunding-Aktion für einen neuen Transportanhänger. Bis zum 15. Mai sollen 3500 Euro zusammenkommen; die Bank steuert 495 Euro bei, wenn die restlichen 3005 Euro durch Spenden erreicht werden. Gespendet werden kann online über https://www.viele-schaffen-mehr.de oder https://kurzlinks.de/2si5.

Der Verein benötigt den Anhänger für Arbeiten auf dem Tierheimgelände sowie für Transporte von Grünschnitt, Sperrmüll, Baumaterial und Auswilderungsgehegen. Der bisherige Anhänger ist nach Vereinsangaben zu klein und störanfällig. Geplant ist die Anschaffung eines größeren Modells mit einer Nutzlast von mehr als einer Tonne und Kippfunktion, um das Abladen zu erleichtern.