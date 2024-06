Einen tierischen Einsatz erlebte die Feuerwehr am Sonntagvormittag in der Iggelheimer Straße: Eine Entenfamilie wusste nicht so recht, wohin. Alarmiert hatte die Rettungskräfte ein Mitglied des Stadtrats.

„Zum Glück haben alle Autofahrer angehalten“, sagt Frank Hoffmann. Die Erleichterung ist dem Tierfreund und CDU-Stadtrat anzuhören. Eigentlich habe er nur einen Sonntagsspaziergang unternehmen wollen, so Hoffmann, als ihm etwa gegen Mittag die Entenfamilie auffiel. Das Muttertier und ihr fünfköpfiger Nachwuchs überquerten unweit eines Supermarktes die Iggelheimer Straße. „Dann wussten die Tiere nicht so recht, wohin des Wegs“, erzählt Hoffmann, der sich sorgte, die Wasservögel könnten wieder auf die Fahrbahn tappen. Er begleitete sie ein Stück, warnte Verkehrsteilnehmer und bat schließlich die Feuerwehr um Hilfe. Die kam „genau rechtzeitig“, sagt Hoffmann, denn gerade watschelten die Enten zur Kreuzung von Iggelheimer und Friedrich-Ebert-Straße. Die Feuerwehr stoppte den Verkehr und geleitete die Wandervögel sicher in den Woogbach.