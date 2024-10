Wie in den vergangenen Jahren kündigt die Tierrechtsorganisation Peta Kritik gegen die Hubertusmesse im Speyerer Dom an. Das Bistum will mit dem Gottesdienst am Samstag, 2. November, 18 Uhr, den Schutzpatron der Jäger ehren. Laut Peta ist die Messe jedoch nicht mit der christlichen Ethik vereinbar, das Leben zu achten. Sie appelliert in einer Pressemitteilung an die Kirchenverantwortlichen, sich künftig davon zu distanzieren. Ein Peta-Team aus Heidelberg werde am Samstag, 15.45 bis 18.30 Uhr, vor dem Dom eine Protestaktion mit Schildern gegen die Jagd veranstalten.