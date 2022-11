Tiermotive gehören eigentlich nicht zu dem, was man in einem Archiv gemeinhin erwartet. Schon gar nicht in einem Landesarchiv wie dem in der Domstadt. Doch siehe da: Vermeintlich „trockene“ Akten haben dem Förderverein Landesarchiv Speyer einige überraschende Einblicke gewährt: Löwen, Wildschweine, Hasen, Schwäne und anderes Getier tummelte sich in den Beständen der Behörde – selbstverständlich nicht in natura, aber in Form von Fotos. Die Funde haben die beiden Archivmitarbeiterinnen Isabell Weisbrod (Redaktion) und Britta Kirst (Gestaltung) zu einem Kalender im DIN A3-Format zusammengestellt.

Das wundersame Werk aus den Tiefen der Akten lässt sich für 9,50 Euro erwerben, stets von montags bis donnerstags, 9 bis 16.30 Uhr, im Lesesaal des Landesarchivs, Otto-Mayer-Straße 9. Der Kalender kann auch geschickt werden.