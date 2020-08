Auch das Speyerer Tierheim leidet unter der Corona-Pandemie: Es gibt keine offiziellen Öffnungszeiten mehr. „Mit Interessenten an zu vermittelnden Tieren werden Termine vereinbart, an denen sie die Tiere in Augenschein nehmen und wir über die Vermittlung sprechen können“, teilt Vorsitzende Patrycja Schwarz auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Im Tierheim seien derzeit mehr als 30 Jungkatzen, fünf davon hätten mit der Flasche aufgezogen werden müssen, so Schwarz. Sieben Hunde warteten auf ein neues Zuhause, davon seien zwei in Pflegestellen, erklärt sie weiter. Besonders erfreulich sei, dass Rüde Shrek, der über zwei Jahre im Heim war, jetzt seine Familie gefunden habe. Notfall-Hündin Saba habe Fortschritte durch einen Hundetrainer in Hochspeyer gemacht. „Die Corona-Auswirkungen haben den Vorteil, dass wir uns mit der Vermittlung Zeit lassen können, um die künftige Familie der Tiere besser kennenzulernen. Interessenten können mehrmals kommen, damit sie und wir die richtige Entscheidung treffen können“, sagt Schwarz. Alle Kleintiere, wie zum Beispiel Kaninchen, seien inzwischen vermittelt.

Die Jahreshauptversammlung des Vereins, für 27. März geplant, musste wegen Corona verschoben werden. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.

Was den Einbruch und den Vandalismus am 3. und 4. Juni in dem Gebäude auf dem Hundeauslauf betreffe, seien die Täter bis jetzt nicht gefasst worden, bedauert Schwarz.

Die Vorsitzende verweist darauf, dass wegen Corona keine Pensionstiere mehr gebracht würden. Viele Halte seien nicht in Urlaub gefahren. Dadurch seien dem Tierschutzverein finanzielle Einbußen entstanden. An dem gewünschten Neubau des Tierheims auf dem Polygongelände halte der Verein fest.