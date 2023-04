Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat will den Umzug des Tierheims vom Schlangenwühl auf das Polygongelände, der Tierschutzverein will das auch. Die Stadt braucht ein Tierheim. Aber wie und wann? Klar ist bisher nur der Flächenbedarf von 5000 Quadratmetern. Kommende Woche steht ein wichtiges Gespräch dazu mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) an.

Was ist die Ausgangslage?

Der LBM hat mit dem Tierheim direkt gar nichts zu tun. Aber er will auch auf das Polygongelände. Er will seine Werkstätten und den Betriebshof dorthin