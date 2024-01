Sechs Zuschüsse für die Kastration freilaufender Katzen hat der Speyerer Tierschutzverein während der Katzenkastrationswochen bisher ausgezahlt. Das hat dessen Vorsitzender Uwe Grimm der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. Er hält die Aktion des Tierschutzbundes in dieser Form für nicht zielführend, „da im privaten Bereich die Katzenbesitzer auch ohne eine solche Aktion ihre Tiere kastrieren lassen“. Deshalb werde der Tierschutzverein bei der Aktion „in dieser Form nicht mehr teilnehmen“, sagt Grimm. Das habe er dem Tierschutzbund bereits mitgeteilt. Dort werde bereits an einem neuen Konzept für das kommende Jahr gearbeitet. „Das größte Problem sind herrenlose Katzen“, sagt der Vorsitzende. Wer einen Aufenthaltsort herrenloser Streuner vermute, könne sich per Mail ans Tierheim unter buero@tierheim-speyer.de wenden. Die Meldungen würden vertraulich behandelt.