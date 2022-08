Der Tierschutzverein Speyer und Umgebung e.V. lädt gemeinsam mit der Stadt Speyer und dem Rockmusikerverein zu einem Benefizfest zugunsten des Tierheims ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 21. August, von 11 bis 18 Uhr in der Halle 101 sowie den umliegenden Gebäuden statt.

„Das Tierheim Speyer befindet sich unter anderem durch pandemiebedingte Einbußen in einer finanziell besorgniserregenden Lage. Mit der Benefizveranstaltung kann der Tierschutzverein unterstützt und zugleich sein Engagement gewürdigt werden. Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass der Tierheimbetrieb auch in Zukunft aufrechterhalten wird und Fundtiere sowie Tiere, die dauerhaft ihr Zuhause verloren haben, untergebracht und versorgt werden können“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert.

Infostände zu verschiedenen Themen

Laut Stadtverwaltung können sich Interessierte an dem Tag an einem Infostand zum Thema Tierschutz, Ehrenamt und den unterschiedlichen Bereichen in Verein und Tierheim informieren. Ein virtueller Rundgang gibt Einblick in das derzeitige Zuhause der Tiere. Die Stadt wird zudem mit einem Infostand zur „Katzenschutzverordnung“ vertreten sein und über die Folgen einer erhöhten Katzenpopulation aufklären.

Musikalische Darbietungen von „Danny & the Boys“, Aktionen für Kinder, vegetarische und vegane Köstlichkeiten sowie Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.