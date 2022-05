Eine Schildkröte, die auf drei bis sieben Jahre geschätzt wird, ist am vergangenen Mittwoch in der Straße Am Drachenturm nahe des dortigen Spielplatzes gefunden worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit, die nun auf der Suche nach dem Halter oder der Halterin des Tieres ist. Dabei handelt es sich laut der Pressemitteilung um eine artgeschützte weibliche Landschildkröte. Der Halter oder die Halterin der Schildkröte wird gebeten, sich umgehend mit der Abteilung Umwelt und Forsten der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen: per E-Mail an umweltundforsten@stadt-speyer.de oder unter Telefon 06232 14-2749 oder 14-2303 oder 14-2785. Für die Herausgabe des Tieres müssen möglichst aktuelle Fotos des Panzers vorgelegt werden.