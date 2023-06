Besuche von Tieren in Seniorenheimen können wahre Wunder wirken. Shetland-Pony Bambi und Hund Emil, die mit ihrer Besitzerin Bärbel Brecht-Fahnenstich in den Garten des Seniorenzentrum Haus am Germansberg kamen, haben ihr Bestes getan.

Circa 40 Bewohner des Seniorenzentrums Haus am Germansberg staunten nicht schlecht am Donnerstag. Erstmals bekamen sie Besuch von Vierbeinern. Dass Bärbel Brecht-Fahnenstich mit Shetland-Pony Bambi und Hund Emil vorbeikommen konnte, ist auch der 2021 gegründeten Beyond-Unisus-Stifung zu verdanken. Diese gemeinnützige Organisation wurde von zwei Speyererinnen ins Leben gerufen und ist mit zwei Projekten aktiv: „Silbertaler“ will Altersarmut in Speyer und Umland lindern, „Möhrchengeber“ Pferde aus Not retten.

Bambi ist ein solches Tier, das gerettet, gesund gepflegt und in ein besseres Leben vermittelt wurde. Sie sei vor dem Schlachten gerettet worden und habe auch Erfahrungen im Therapiebereich, berichtete Stiftungsvertreterin Doris Walch. Brecht-Fahnenstich führte das 20-jährige Pony zu den Bewohnern, die ihm Fenchelstückchen reichten. Ebenso geduldig wie genussvoll ließ sich Bambi das bieten. Nach und nach fassten die Senioren Vertrauen zu der kleinen Stute. „Bambi war schon öfter in Speyers Seniorenheimen aktiv“, so Walch. Das Pony sei selbst eine Seniorin, könne zum Beispiel nicht mehr gut Treppen steigen, fahre aber gerne Aufzug.

Tiere begünstigen soziale Interaktion

Ausgiebig gestreichelt wurde nicht nur Bambi, sondern auch der ebenso gutmütige Hund Emil, ein schwarzer Labrador-Rüde. „Die Bereitschaft sich zu öffnen, nimmt in Gegenwart von Tieren zu. Die Menschen beginnen zu erzählen, erinnern sich. Ein Tier erleichtert damit auch die soziale Interaktion der Bewohner sowohl untereinander als auch zu Besuchern, wie beispielsweise den eigenen Kindern und Enkelkindern“, erläuterte Walch. Das gemeinsame Interesse an dem Tier sorge für ein neues Gesprächsthema, sodass Unterhaltungen sich wie von selbst ergäben und lebendiger und fröhlicher würden. Die Familie komme bei solchen Terminen gerne vorbei, so Walch: „Das Tier kann wie ein Enkelkind-Magnet wirken.“

Auch für das leibliche Wohl war an dem besonderen Nachmittag gesorgt. Antonio Pulcinella aus Schifferstadt hatte sein Pizzamobil im Garten geparkt und den Ofen angeworfen. Er backte seine Pizzen auf Wunsch extra weich und war wie Brecht-Fahnenstich ehrenamtlich im Einsatz.

Die Beyond Unisus gGmbH mit dem Projekt „Silbertaler“ nutzte den Anlass, um auf ihre weitergehenden Hilfen hinzuweisen. Sie unterstütze bedürftige Senioren ab 65 Jahren nicht nur mit Sachspenden und bei Behördengängen, sondern auch mit Lebensmittelkisten, die bis an die Haustür geliefert würden. Auch die Stadt Speyer sei im Netzwerk. Bedürftige und mögliche Spender könnten sich unter www.beyond-unisus.com und www.silbertaler.net informieren.