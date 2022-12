Bei eisigen Temperaturen sind die ersten Tiere am Donnerstag aus dem Ludwigshafener Ebertpark ausgezogen. Weil sie dort nicht mehr sicher sind vor gewalttätigen Parkbesuchern, sollen sie im Rheingönheimer Wildpark eine sicherere Bleibe finden. Wer sich bereits auf den Weg gemacht hat, lesen Sie hier.

Fast zwei Jahre lang sollen Eheleute aus Frankenthal Sozialleistungen kassiert haben, obwohl Einkünfte hatten. Das Geld – mehr als 21.000 Euro – soll über ein Konto des Schwiegervaters gelaufen sein. Die Hintergründe des Betrugsfalls klärt aktuell das Amtsgericht Frankenthal. Hier erfahren Sie, wie.

Immer mehr E-Autos sind in Speyer unterwegs. Damit wird auch immer genauer auf die Bedingungen geblickt, zu denen an den Ladestationen Strom „gezogen“ werden kann. Mit den Stadtwerken Speyer erhöht nun der größte lokale Anbieter kräftig die Preise. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Auf der Schlicht zwischen Waldsee und Neuhofen entsteht derzeit eine schwimmende Photovoltaikanlage. Damit soll ein Teil des Strombedarf des dortigen Kieswerks gedeckt werden. Wenn die Anlage kommendes Jahr ans Netz geht, soll sich auch der Arbeitsalltag der Firma Rohr ändern. Mehr dazu lesen Sie hier.