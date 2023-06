„Ein Rammler mit seiner Herzensdame sucht ein liebevolles Zuhause.“ Das wünscht sich der Tierschutzverein Speyer für seine Kaninchen Hugo und Edelgard.

Der kleine Hugo habe sich schnell in die Herzen aller gearbeitet. Er sei neugierig und lasse sich sehr gut händeln. Neben „Hundeblick“ sei „Männchen machen“ sein größtes Talent, und er sei der Erste an den Füßen, wenn man sein Gehege betritt, erzählen die Mitarbeiter des Tierheims.

Die hübsche Edelgard sei mindestens genauso neugierig wie Hugo. Die Kaninchendame scheue sich nicht, auch mal zu sagen, wo es lang geht. „Bei Schnuffelteppichen und Kruschelkisten ist sie die Erste am Start und findet auch schnell die versteckten Leckereien“, heißt es aus dem Tierheim. Die Mitarbeiter empfehlen, das Kaninchen täglich zu bürsten, weil es etwas längeres Fell hat. Hugo habe einen Herzfehler und fange schnell an zu röcheln, wenn er unter Stress stehe. Zudem laufe ihm immer mal wieder die Nase. Das Kaninchen-Männchen sei sein Leben lang auf Tabletten angewiesen. Das Tierheim möchte die zwei Mümmler daher nur in die Hände von erfahrenen Kaninchenbesitzern geben. Ältere Kinder sollten kein Problem darstellen.

Zur Sache

In Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein und dem Tierheim Speyer stellt die RHEINPFALZ an jedem ersten Dienstag im Monat ein Tier vor, das ein neues Zuhause sucht. Kontakt: Telefon 06232 33339 oder www.tierheim-speyer.de.